Marta Gil esteve esta quinta-feira no programa 'Dois às 10', da TVI, para uma conversa franca com Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz.

Questionada sobre a forma como o namorado, Zé, lidou com a sua participação no 'Big Brother Famosos', a atriz assume que este foi um período delicado para ambos.

Além das saudades associadas à distância, o companheiro de Marta teve de lidar no exterior com comentários muito pouco agradáveis.

"Foi muito difícil para ele. Nesta história de uma relação, acho que é tão difícil para a pessoa que vai como para a pessoa que fica cá fora. Ele podia ver-me, pelo menos, mas também estava a par de tudo o que se dizia sobre mim... Era muito duro, havia algumas coisas muito duras", realça.

"Ele próprio foi alvo de mensagens muito duras nas redes sociais e acho que quando eu saí cá para fora foi um choque disso tudo. Agora é que estamos de novo a retomar àquilo que era a nossa relação", admite, explicando que foi necessário tempo para que a ligação de ambos voltasse ao que era.

"Há coisas que são muito feias de se dizer e que as pessoas gostam mesmo de as dizer com maldade, e o meu namorado sofreu bastante", completa, convicta de que foi o poder de encaixe de Zé a conseguir evitar um desfecho menos bom.

