Desde que assumiu publicamente a relação, Marta Fernandes tem vindo a destacar nas redes sociais imagens em que aparece com o namorado.

A viver uma fase radiante no que ao amor diz respeito, a atriz voltou a surpreender os fãs com uma nova carinhosa fotografia em que aparece precisamente junto do companheiro.

"Vem para o feed para nos lembrar que os programinhas a dois fazem milagres", escreveu na legenda da ternurenta fotografia em que se mostra com um rasgado sorriso no rosto.

