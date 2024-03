A TVI está a apostar 'todas as fichas' na próxima edição do 'Big Brother' e, por isso mesmo, a semana que se segue terá vários momentos dedicados ao reality show.

Como lhe demos conta aqui, a TVI emitiu na passada quarta-feira, dia 13 de março, um comunicado que dava conta do regresso de Marta Cardoso ao formato. A apresentadora, segundo o canal, iria apresentar uma emissão especial em que cinco candidatos escolhidos pelo público iriam a votos para garantirem um lugar na grande gala de estreia.

No entanto, o comunicado foi alterado. A nota continua disponível no site oficial da Media Capital, ainda que o nome de Marta Cardoso tenha sido retirado.

"No sábado, dia 23 de março, os cinco escolhidos voltam a confrontar-se antes da decisão do público, que vota através da app do programa. Apenas dois concorrentes são escolhidos para entrar na Gala de Estreia", pode ler-se agora, já sem a referência à comunicadora que entrou na primeira edição do 'Big Brother' como concorrente.

Assim, continua sem se saber se Marta Cardoso fará mesmo parte do leque de apresentadores dos blocos de imagens da edição de 2024 do 'Big Brother'. Para o 'Desafio Final', Marta cedeu a condução do 'Extra' a Flávio Furtado, de quem é muito amiga.