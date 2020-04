Depois de ter partilhado no Instagram uma fotografia antiga sua em que surge na companhia da mãe, Carla Andrino, no fim de semana foi a vez de Marta Andrino recordar um momento ao lado do pai, Mário Rui Teixeira.

"Desculpem mas também tenho de partilhar esta fotografia porque foi nas arrumações do meu pai! Sim somos parecidos e hoje são os meus filhos que se sentam nesta posição no meu colo... ai a genética! Mas vou é pensar seriamente em fazer este corte de cabelo quase 30 anos depois", escreveu a atriz e apresentadora na legenda de um momento ternurento que não passou despercebido aos olhos de alguns fãs.

Recorde-se que Marta Andrino hoje é mãe de dois rapazes, os pequenos Manuel e António, fruto da relação com Frederico Amaral.

