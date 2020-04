Já sabe de quem falamos? Desta vez foi Marta Andrino quem surpreendeu os fãs com uma fotografia sua de quando era criança. Um registo que foi partilhado na sua página do Instagram.

"Recebi esta fotografia vinda das arrumações dos amigos dos meus pais... algures no início dos anos 90 estava eu em casa e feliz! Provavelmente vesti-me sozinha pois aquela rede até aos olhos não deve ter sido a minha mãe. E o mais certo é este maiô e sapatilhas estarem guardados em casa dos meus pais, não é achas Carla Andrino? Obrigada Tininha, ganhei o dia! Por favor, reparem nas mãos e nos pés mal colocados, principalmente bailarinos deste país", escreveu a figura pública na legenda da imagem, que não passou despercebida aos olhos de vários seguidores.

Recorde-se que Marta Andrino, atualmente com 32 anos, mantém uma relação com Frederico Amaral, com quem tem dois filhos em comum, os pequenos Manuel e António.

