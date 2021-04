Marta Andrino foi esta sexta-feira entrevistada por Manuel Luís Goucha no programa das tardes da TVI. Ao recordar o seu percurso e história de vida, a atriz acabou por ser surpreendida com o testemunho das várias pessoas que fizeram parte deste bonito caminho.

Foi, contudo, a mensagem do marido, Frederico Amaral, e dos dois filhos do casal, Manuel e António, a que mais a emocionou.

"Gosto tanto de ti, mãe. Amo-te", disseram os meninos em coro com o pai.

No estúdio, Marta Andrino não conseguiu conter as lágrimas.

"Digo-lhes tantas vezes, amo-te, amo-te...", reagiu a atriz. "E digo ao meu irmão e digo aos meus sobrinhos, e digo a toda a gente que amo", realça, garantindo que não são precisas "épocas especiais" para declarar o amor que sente pelos seus.

"Gosto muito do papel de mãe, gosto muito do papel de mulher e o Frederico é um grande companheiro... e só faz sentido assim", completou Marta, mostrando-se uma mulher feliz e realizada com a família que construiu.

Reveja aqui o momento.

Leia Também: Marta Andrino e Frederico Amaral vão viver nos Açores? Atriz explica tudo