Marta Andrino está deliciada com a natureza dos Açores, onde se encontra há alguns dias. Na companhia da família, a apresentadora da TVI mergulhou nos encantos do campo e esteve entretida com algumas atividades na agricultura, que confessou ter adorado.

"Sempre ouvi dizer que colhemos aquilo que semeamos... e mexer na terra é tão terapêutico", escreveu na legenda de uma fotografia em que aparece com batatas acabadas de apanhar.

Vale lembrar que a apresentadora viajou para os Açores, a terra natal do marido, Frederico Amaral, com o companheiro e com os filhos - Manuel e António.

Esta viagem marca o reencontro do ator com a sua família após semanas de isolamento social devido à pandemia da Covid-19, que obrigou ao encerramento de voos durante as últimas semanas.

