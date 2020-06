Após receberem muitas mensagens de fãs a perguntarem sobre os procedimentos agora adotados em viagens de avião por causa da pandemia da Covid-19, Marta Andrino e Frederico Amaral, que recentemente voaram para os Açores, decidiram fazer um vídeo para partilham o seu caso.

"Há várias alternativas, mas no nosso caso fizemos o teste até 72 horas antes da partida do voo e trouxemos [o mesmo]", começou por explicar a atriz e apresentadora.

O casal contou que o teste para o novo coronavírus deu negativo e acrescentou: "As crianças não fizeram". Recorde-se que ambos são pais de dois meninos, Manuel, de quatro anos, e António, de dois.

Os meninos não foram "obrigados a usar máscara durante o voo", mas os pais já tiveram de usar o equipamento de proteção.

"Viemos sempre com máscara. O aeroporto de Lisboa estava muito tranquilo porque existem poucos voos neste momento. No avião há pouca abordagem. Não nos servem comida, deram-nos uma água", relatou Marta Andrino.

"Chegamos cá [Açores] e haviam duas filas de quem fez teste e de quem não fez teste", acrescentou Frederico Amaral.

"Em relação às máscaras, optamos por tirar a máscara do Manuel porque ele estava sempre a tocar com a mão na boa. Portanto, é melhor não usar do que estar a levar muitas vezes a mão à cara. O António não percebe o que é a máscara, portanto, está sempre a tirá-la", continuou o ator.

"Aterramos em São Miguel, fomos para a fila das pessoas que já tinham o teste feito e vamos repetir o teste ao sexto dia, da data do primeiro teste", disse ainda Marta Andrino.

Antes de terminar, Frederico destacou: "Mas é super tranquilo. Tenham calma que vai correr tudo bem".

