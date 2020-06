Depois de meses de quarentena e confinamento social, Marta Andrino e Francisco Amaral vão finalmente matar saudades da família. Os dois atores viajaram esta segunda-feira, dia 15, para os Açores.

Francisco Amaral é açoriano e, por isso, é lá que se encontram os seus pais e família mais próxima.

"Estar com a restante família implica apanhar um avião, então aqui vamos nós que as saudades são muitas já", contou Marta na legenda de um vídeo onde mostra os dois filho, Manuel e António, no avião.

"Cada um tem direito ao seu lugar e antes de descolar já se estavam aninhar", disse ainda a mamã babada.

