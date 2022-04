Mark Wahlberg é uma das estrelas mais distintas de Hollywood, contudo, o artista não planeia manter a sua carreira até à velhice, pelo contrário. Questionado sobre quando queria deixar o mundo do cinema, a celebridade, de 50 anos, afirmou: "O quanto antes".

O ator, que é pai de Ella, de 18 anos, Michael, de 16, Brendan, de 13, e Grace, de 12, frutos do seu relacionamento com Rhea Durham, quer dedicar mais tempo à família

Falando dos projetos futuros, Wahlberg notou: "Tem de ser algo realmente especial para me fazer sair de casa, para deixá-los, pois é o maior sacrifício", sublinhou.

Recorde-se que o mais recente filme do ator foi 'Father Stu', que conta a história de um atleta de boxe que se torna padre.

"Sinto que este é o começo de um novo capítulo para mim, fazer coisas assim - com conteúdo - que podem ajudar as pessoas. Quero focar-me em fazer mais. Não quero dizer necessariamente conteúdos religiosos, mas coisas que ajudem as pessoas. Espero que este filme abra portas não só para mim, mas para outros em Hollywood que procuram conteúdo com significado", completa em entrevista ao Entertainment Tonight.

