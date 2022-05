José Pedro Vasconcelos está de regresso à televisão com o programa 'Depois, Vai-se a Ver e Nada', na RTP.

O primeiro episódio, conforme revela um comunicado da RTP, contará com a presença de Mariza.

"Receber a nossa convidada é não só uma honra como um prazer. Reinventou o fado e ficou conhecida um pouco por todo o mundo, levando lá para fora o que de mais bonito se faz no nosso país.

Apesar de já contar com 20 anos de carreira, continua com a ser um dos talentos mais diferentes e inquietantes do nosso meio musical, tentando sempre abrir mais e melhores portas para o fado. É gente da minha terra, gente da nossa gente e dona de uma voz bonita e comovente", disse o apresentador.

Depois Vai-se a Ver e Nada como José Pedro Vasconcelos, a partir de 4 de junho, às 23h00, na RTP1.

Leia Também: Bernardo Sousa arrependido de ter 'atacado' Catarina Siqueira