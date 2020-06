A propósito do debate acerca do racismo e dos protestos que têm acontecido nos Estados Unidos por causa do assunto, Mariza decidiu pronunciar-se sobre o tema, contando a sua história pessoal.

"Sou filha de mãe mestiça moçambicana e pai branco português. Nasci em Moçambique. O meu pai, José Brandão Nunes, teve a coragem de naquele tempo, há 53 anos, casar com uma mestiça, a minha mãe", começou por referir.

"Viemos viver para Portugal tinha eu 3 anos, todos nos olhavam, pois éramos muito diferentes do que estavam habituados, cresci com pessoas maravilhosas, mas também fui vítima e a minha mãe mais, de muito preconceito", confessa.

Posteriormente, a fadista revela que nunca ensinou ao filho "nada sobre raças", deixando um alerta: "Tudo tem a ver com a forma de educar, a alma e a mente. Sou mestiça numa Lisboa lusófona, do mundo, mas tão portuguesa".

"Os meus pais nunca me ensinaram a diferenciar ninguém, pela cor, pela religião, facção política ou por ser rico ou pobre. Aqui vos mostro um pouco da minha família, avó, tios, pais… aquilo que faz de mim quem eu sou. Sou mestiça sim, com muito orgulho!", completa.

