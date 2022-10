Mário Augusto reencontrou esta segunda-feira, dia 10 de outubro, um grande amigo. O jornalista da RTP esteve à conversa com Manuel Luís Goucha e levou consigo a mulher e a filha, Rita, que sofre de paralisia cerebral.

Nas redes sociais, Mário destacou a conversa que teve durante a tarde e o quanto gostou da mesma. "Hoje a Rita foi a convidada especial do programa do 'Goucha', na TVI, foi um reencontro com o Goucha que bem conheço há mais de 30 anos. Foi uma conversa animada onde se falou de preconceito, de diferença e de resiliência- A Rita mostrou mais uma vez que sabe comunicar , é desempoeirada e encara as suas dificuldades com um sorriso e otimismo. Foram 45 minutos de conversa a mostrar que desistir nunca é opção mesmo quando tropeçamos nas vicissitudes da existência", pode ler-se.

A entrevista foi amplamente elogiada na caixa de comentários desta publicação.