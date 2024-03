O marido de Sofia Arruda, David Amaro, celebrou o seu 40.º aniversário recentemente, tendo a festa de anos acontecido no último fim de semana.

Na sua conta no Instagram, a atriz publicou um conjunto de fotografias do evento, que reuniu família e amigos, e contou que, tal como o filho do casal já tinha referido, a festa teve até direito a um insuflável. No texto que acompanha as imagens, Sofia explica o motivo desta escolha.

"Este fim de semana celebrámos os 40 anos do meu mais velho! E tal como o Xavi prometeu, tivemos um insuflável com piscina de bolas e pinturas de cara! Sim, ele fez 40 anos e não 4, mas como todos os nossos amigos decidiram contribuir para a natalidade do país de forma generosa, tivemos de garantir que todos estavam felizes!", começou por escrever, dando a conhecer o motivo pelo qual decidiram que a festa, apesar de ser de um adulto, deveria ter um insuflável.

"Foi incrível reunir tantos amigos e tanta família, mas uma pessoa tão especial como o David tem este efeito em todos nós", acrescentou ainda.

