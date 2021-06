Carla Andrino marcou presença esta sexta-feira no 'Casa Feliz' para anunciar que será amanhã a apresentadora do programa 'Estamos em Casa', da SIC, onde irá receber a presença de um convidado muito especial.

"Amanhã, entre todos os meus convidados que são especiais na minha vida, temos aqui a presença também do João Soares", revela a atriz, que ao dizer o nome do marido de Maria João Abreu não conseguiu conter as lágrimas.

"Decidimos que, mais do que dar uma entrevista, o João vai só cantar para ela. Cantar para ela as músicas do João, as músicas que o João fez quase todas são inspiradas nela, para ela...", conta, explicando ainda que o músico irá pela primeira vez tocar um tema que até aqui apenas tinha sido interpretado por Maria João Abreu.

"Vamos cantar para a [Maria] João, homenagear com a música, através da música", realça.

Com as lágrimas a escorrerem-lhe pelo rosto, Carla Andrino quis explicar o motivo da sua emoção.

"Estou a chorar de saudade, mas de alegria também por ele [João Soares] estar aqui. Não tem sido fácil eu gravar sem... sem e com, vive aqui [no coração], a Maria João Abreu", diz, referindo-se às gravações da novela 'A Serra'.

Carla Andrino e Maria João Abreu faziam ambas parte da novela da SIC e as duas contracenavam juntas por fazerem parte do mesmo núcleo dentro da trama.

"Tem sido um vazio enorme olhar para ali e ela não estar", lamenta, recebendo o abraço de João Baião - que também não conseguiu conter as lágrimas neste momento.

"Eu também estou no meu processo de luto", admite Carla Andrino, sem esconder que há dias em que anda "mais triste".

Maria João Abreu morreu no dia 13 de maio de 2021 na sequência de um aneurisma cerebral. Tinha 57 anos.

