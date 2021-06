Já é conhecido o nome que este sábado, sucedendo a Andreia Rodrigues, irá apresentar o programa 'Estamos em Casa'. Carla Andrino é amanhã a anfitriã do programa matutino da SIC.

Carla Andrino anunciou a novidade ao surgir esta sexta-feira no programa 'Casa Feliz', onde em conversa com João Baião e Diana Chaves, e confessou estar nervosa com o desafio.

A atriz promete no formato falar sobre música, psicologia e representação.

"Venho acompanhada de amigos e de gente que eu gosto muito", afiança.

O programa 'Estamos em Casa', recorde-se, muda de apresentador todas as semanas, lançando na maioria das vezes o desafio de se estrearem como comunicadores a atores e figuras conhecidas do grande público.

