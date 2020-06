Esta quinta-feira, dia 4, o marido de Ivete Sangalo, Daniel Cady, celebra 35 primaveras e o dia foi de grande felicidade. Também pelas redes sociais, o companheiro da cantora quis transbordar alegria e decidiu agradecer o carinho recebido com uma fotografia da família - na qual aparecem também os filhos do casal, Marcelo, de 10 anos, e as gémeas Helena e Marina, de dois.

"Acordar com estas pessoas ao meu lado, cheias de saúde e amor é o melhor presente que poderia ter. Obrigado a todo mundo pelas mensagens de carinho, em especial aos meus amigos e à minha família. Amo-vos", escreveu na legenda do registo.

Recorde-se que o dia ficou também marcado por uma declaração de Ivete Sangalo nas redes sociais.

