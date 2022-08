O marido de Irina Fernandes voltou a lembrar a companheira, que morreu no passado dia 23 de julho.

Através de um texto publicado nas redes sociais, Rui voltou a emocionar aqueles que ainda seguem a página de Irina, mesmo após o seu falecimento.

"Às vezes parece que a vida travou a fundo. E que entretanto arrancou outra vez, mas a meio gás. Às vezes parece que estou um passo atrás de toda a gente. Como se fossem todos a 100 à hora e eu não consigo andar mais do que 50 à hora.

Porra como me fazes falta. Eu que tanto falo sobre a capacidade que temos de nos adaptar, de lidar com o imprevisto e o inesperado. Tantas vezes falámos os dois sobre isso. Tenho agora um difícil desafio nas mãos. Replanear a minha vida. A nossa vida. Novos objetivos, alguns dos velhos também, adaptar a uma nova realidade, agora sem ti, depois de tantos planos e alguns sonhos juntos.

Sei que é possível, a História e o mundo está cheio de exemplos que é possível. Mas porra, é difícil. Dizem que parece que me preparei ou que a vida me foi preparando para isto. Mas só parece. Não há preparação nenhuma. Não quando se ama e se sonha como nós. Há coisas que ajudam a levantar, a adaptar, a continuar e a viver. Mas como eu disse uma vez ao nosso filho quando ele me confessou que não estava preparado para a tua morte: nunca estamos preparados para a morte de alguém. Tenha 1 ano ou 100 anos.

Tivemos uns bons anos juntos. Uma incrível história juntos. Altos e baixos como quaisquer outras pessoas. Mas o que nos unia era maior do que qualquer divisor. Maior até do que a morte. O maior divisor de todos. Sei isso agora. Preferia não ter de o saber, confesso. Mas sei agora que o amor une o que nem a morte consegue separar. E aquilo que me esmaga é exatamente o mesmo que me impulsiona. Esse amor.

Não sei como vai ser daqui para a frente. Como te disse, vou ter de replanear algumas coisas. Adaptar a outra realidade. Mas é um dia de cada vez. Viver o momento presente. Com propósito. Usando as tuas palavras: 'Arrisco mais. Mesmo com medo vou. Ainda que não me apeteça faço. Não quero perder oportunidades. Amo mais. Aos outros, às outras e a mim. Tento amar sem julgamentos. Consciente que cada pessoa tem o seu tempo. Vivo mais'", pode ler-se.

Uma das várias figuras públicas que reagiram à publicação foi Tânia Ribas de Oliveira. "Rui, um dia as tuas palavras darão um livro. Que vai ajudar e inspirar tantas e tantas famílias. Obrigada", escreveu a apresentadora.

