"Hoje não podia deixar de publicar... Deixo ao vosso critério". Foi com estas palavras que Rui Oliveira começou por descrever um episódio 'antigo' de Manuel Luís Goucha e Cristina Ferreira em que ambos falam de si.

Na altura, brincavam com a saída de Rui Oliveira do programa 'Goucha, onde estava a partilhar alguns dos seus dotes culinários. "Porque é que te casaste com uma pessoa que não é certa da cabeça?", questionou Cristina. "Mal fiz eu em deixá-lo pôr aqui os pés", acrescentou depois, na brincadeira.

"Se por acaso encontrarem luz, amor, respeito, digam-me!?", acrescentou. Também ficámos todos informados que há um lobo abater algures na TVI, quem será", escreveu ainda Rui Oliveira ao recuperar o vídeo de Goucha e Cristina.

Leia Também: "Porque é que eu não o posso fazer, mas os Coldplay podem?"

Leia Também: Goucha para Cristina: "Afastei-me de ti porque afasto-me do poder"