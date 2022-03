Fedez, o marido de Chiara Ferragni, teve alta hospitalar e regressou a casa depois de ter sido operado a um tumor no pâncreas. A novidade é revelada pela digital influencer através da sua conta oficial de Instagram.

"Tem sido difícil, mas estamos em casa", realça Chiara, agradecendo em seguida a todos os médicos, enfermeiros e funcionários do hospital onde o marido esteve internado nos últimos dias.

O agradecimento estendeu-se ao companheiro, que com apenas 32 anos tem dado provas de resiliência ao enfrentar a doença grave com força e coragem. "Obrigado ao meu marido maravilhoso por lutar tanto e ser tão corajoso pela nossa família", declara, terminando com um último obrigado dirigido aos fãs e seguidores que tanto têm apoiado o casal.

Às suas palavras, Chiara Ferragni juntou ainda um conjunto de fotografias, disponíveis na galeria, que retratam os dias do casal no hospital e são exemplo da união com a qual têm enfrentado este período delicado.

A criadora de conteúdos e o rapper, recorde-se, são pais de duas crianças: Leo, de três anos, e Vittoria, de 11 meses, que vão agora receber o pai, com grande alegria, no regresso a casa.

