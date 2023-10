Mariana Patrocínio é mais uma cara conhecida que decidiu festejar antecipadamente o Halloween.

Na sua conta no Instagram, a irmã mais velha de Carolina Patrocínio partilhou algumas fotografias e vídeos desta 'noite assustadora' e deixou agradecimentos.

"Halloween do Restelo. Obrigada a todos os vizinhos que tornaram esta noite inesquecivelmente aterrorizadora", escreveu Mariana, que partilhou fotografias com as filhas, Pureza e Mariana.

