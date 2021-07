Este fim de semana, Mariana Patrocínio celebrou uma data muito especial. O seu filho mais velho, Mateus, completou nove anos de vida, data que a própria evidenciou nas redes sociais.

"9 anos de quem me mostrou o que é o amor incondicional e ensinou a ser mãe", afirmou numa publicação no Instagram onde partilhou um retrato do jovem adolescente.

Note-se que Mateus, assim como Pureza, de oito anos e Mariana, de dois, são frutos do anterior relacionamento de Mariana com Alexandre Esteves Cardoso.

A separação de ambos, após 10 anos de casamento, foi confirmada este ano. O assunto ainda deu origem a algumas polémicas devido aos comentários do advogado nas redes sociais sobre a irmã de Carolina Patrocínio.

