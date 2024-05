Mariana Pacheco vive uma fase muito feliz da sua vida. A atriz, de 28 anos, está grávida pela primeira vez, fruto do seu relacionamento com Syro. À conversa esta quarta-feira, 15 de maio, com Júlia Pinheiro, a também cantora revelou que ficou a saber da gestação em exames de rotina e que nos primeiros dias não acreditou que iria ter um filho.

"Estava com umas dores no peito. Por acaso estava a fazer uns exames de rotina, fui ao médico e queixei-me. Achava que estava com um problema de infeção pulmonar", recorda.

Mesmo depois da confirmação do médico, Mariana conta que "não queria acreditar". "De alguma forma entrei em negação, achava que não era. Tanto que fui para casa e esqueci-me", confessa.

A artista explica que como o companheiro fazia anos uns dias depois decidiu guardar a novidade e contar-lhe no aniversário.

Entretanto comprou um teste de gravidez para lhe poder dar de presente. "Estava na casa de banho de um centro comercial sentada no chão - não há maior classe que isto - eu a filmar e a pensar 'isto vai dar negativo, para que é que estou com coisas?'. Estava em negação", descreve.

Quando soube da notícia, Syro "só chorava", acrescenta.

"Não estava nos meus planos. Não tinha muito esse sonho. Tinha uma série de outras coisas que queria fazer, de viver" afirma Mariana. Ainda assim, o facto que "não ter expectativas" tem-na ajudado a viver de outra forma esta fase.

"Está a ser uma experiência muito mais bonita para mim descobrir um desejo que não sabia que tinha", refere.

