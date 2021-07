Após ter tornado a relação pública, Mariana Pacheco tem partilhado com orgulho novas fotografias onde se mostra ao lado do seu novo amor - o ator e músico Diogo Leite.

Esta terça-feira, dia 27, a atriz voltou a mostrar-se feliz e apaixonada através de um registo romântico onde surge ao lado da cara-metade.

Na legenda da imagem, Mariana partilhou uma parte do tema 'I am What I am', de Gloria Gaynor.

