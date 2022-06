Mariana Pacheco viajou até 2005, através do seu "disco externo antigo", e recordou o projeto que marcou o início da sua carreira: a série 'Morangos com Açúcar', da TVI.

A atriz reviveu as boas memórias que guarda dos bastidores da segunda temporada da série juvenil na qual contracenou com nomes como Diogo Valsassina, Ana Guiomar, Rita Pereira, Cláudia Vieira, Inês Castelo Branco, Angélico Vieira e os restantes elementos da banda D'ZRT.

Mariana Pacheco, recorde-se, dava vida à jovem Teresinha, filha do dono do famoso bar do Fred - personagem interpretada por Paulo Rocha.

"Viajei a 2005 através do meu disco externo antigo para enviar ao Tiago Castro [que dava vida ao icónico Crómio] o que ainda me restava dos MCA. Impossível não partilhar algumas destas memórias e escolher como primeira, a fotografia em que o Diogo Valsassina ficou melhor! Moranguitos, acusem-se", pode ler-se na legenda de um conjunto de fotografias captadas nos bastidores da série e ainda de um vídeo único que reflete o bom ambiente que se vivia entre gravações.

