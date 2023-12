Mariana Mortágua esteve hoje, 5 de dezembro, à conversa com Júlia Pinheiro no seu programa da SIC. A líder do Bloco de Esquerda partilhou a sua história de vida, marcada pela política, tendo revelado o seu lado reivindicativo desde nova.

Nesta ocasião, a apresentadora questionou a convidada sobre o pai, Camilo Mortágua, que lutou contra o fascismo no exílio.

"O seu pai tem um percurso de vida que é conhecido, é um homem polémico, um homem do seu tempo, das suas causas e com grandes ausências. Tem uma noção do seu pai ausente e da sua mãe presente, ou isso não aconteceu?".

"O meu pai não é um homem polémico, é um gigante antifascista que só tornou polémico quando apareceu uma extrema direita", notou a entrevistada.

"Tem esse percurso que é conhecido, de uma luta contra o fascismo no exílio durante muitos anos", destacou, recordando que a consciência política do pai "não teve a ver necessariamente com a noção do que era o fascismo ou o regime, mas com a noção de que era pobre".

"O meu normal era aquela família e aquelas circunstâncias, que tinha questões muito peculiares, mas que depois era compensada com o privilégio de poder ouvir aquelas histórias", diz, por fim.

Veja aqui este momento da entrevista.

