Mariana Monteiro usou esta terça-feira as suas redes sociais para partilhar com os seguidores do Instagram um conjunto de fotografias onde apresenta a sua sugestão para o Dia dos Namorados: uma lingerie sensual da marca Intimissimi.

"Com amor", pode ler-se na legenda das imagens, onde Mariana, de 32 anos, exibe a sua excelente forma física com um conjunto vermelho da marca de lingerie italiana.

Clique para o lado na publicação abaixo para ver todas as fotos.

