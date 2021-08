Mariana Monteiro é uma das caras da marca italiana de lingerie Intimissimi e na noite desta quinta-feira partilhou nas suas redes sociais mais uma fotografia em que aparece com peças da marca.

A atriz, de 32 anos, aparece com um conjunto preto básico, tendo-se destacado pela excelente forma física que preserva.

As atrizes Sara Matos e Helena Costa não resistiram em comentar a publicação com emojis de chamas. Também Oceana Basílio e Liliana Santos reagiram, mostrando-se encantadas com a imagem.



© Instagram

