Oceana Basílio é a nova cara da Kinto, uma empresa de mobilidade do grupo Toyota. A atriz e modelo passou a ser embaixadora da marca e as fotografias que a promovem não passam despercebidas.

Como poderá ver na galeria, Oceana usa um vestido preto justo, uns collants transparentes com losangos e uns saltos altos pretos. Os brincos com bolas vermelhas destacam-se pelo meio dos cabelos soltos da atriz.

Tal como se pode ler no comunicado enviado à imprensa, Oceana Basílio é "conhecida pelo seu estilo de vida ativo e pelo seu compromisso com causas ambientais", tornando-se assim "a escolha indicada para representar os valores da marca, como a simplicidade, a responsabilidade social e a mobilidade inteligente".

Por seu turno, Ocema Basílio afirmou: "Estamos a viver uma época em que as escolhas conscientes e sustentáveis são essenciais, e por isso me identifico tanto com a KINTO. Estou entusiasmada por colaborar com uma marca que quer reinventar a maneira como nos movemos e nos relacionamos com o mundo".

