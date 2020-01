Mariama Barbosa e o stylist Joka Kasquinha foram convidados n'O Programa da Cristina' para passar em revista alguns visuais de Cristina Ferreira durante o último ano.

A apresentadora do 'Tesouras e Tesouros' e o habitual comentador não pouparam a estrela da SIC a elogios... nem a críticas.

Um dos looks que mais gerou discórdia foi o usado por Cristina a 28 de maio de 2019: Um vestido curto, branco com padrão floral, com um racha na perna.

Se por um lado a peça conquistou o coração de Cláudio Ramos, Mariama chumbou a escolha e não deu tréguas.

"É um vestido mais para casamentos", afirmou Cristina. "Não. No meu casamento não entrava assim", rematou a especialista em moda.

Leia Também: Cristina Ferreira confessa: "Não gosto que me chamem Tininha"