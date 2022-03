A lutar contra um tumor maligno no estômago, Mariama Barbosa continua a trabalhar e a manter as suas rotinas, contando sempre o melhor refugio: a companhia do filho, José Maria.

Ainda esta quinta-feira, a apresentadora da SIC voltou a mostrar com o menino, tendo partilhado um carinhoso vídeo nas stories da sua página de Instagram.

"A melhor parte do meu dia", escreveu junto de imagens em que aparece com o filho. Veja na galeria.

