Mariama Barbosa marcou presença numa reunião de amigas que aconteceu este fim de semana. Um momento que a deixou de coração cheio, tendo sido destacado na sua página de Instagram.

"A sentir-me bem amada. Mesmo em dias difíceis, elas não param de me mimar. Gratidão", escreveu na legenda de uma sequência de imagens que pode ver na galeria.

Recorde-se que a apresentadora do 'Tesouras e Tesouros', da SIC Caras, está a tratar um cancro no estômago. A sua luta foi tornada pública no início deste mês.

Leia Também: Mariama Barbosa vive "dia especial" ao regressar a estúdio