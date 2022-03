Mariama Barbosa resolveu, esta sexta-feira, partilhar com os seus seguidores do Instagram um vídeo onde se mostra no hospital a fazer tratamentos para combater o tumor maligno no estômago com o qual foi diagnosticada.

"Vamos a isso. Um dia de cada vez. Fé", pode ler-se nas imagens, onde a apresentadora da SIC revela, uma vez mais, o seu espírito positivo e esperançoso numa recuperação rápida e eficaz.

Mariama Barbosa, recorde-se, tem atualmente 47 anos.

