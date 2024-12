Mariah Carey - a 'rainha do Natal' - foi surpreendida pelos filhos gémeos Monroe e Moroccan, de 13 anos, enquanto estava em palco.

A artista - que canta o tema de sucesso natalício 'All I Want for Christmas Is You' - voltou ao topo da Billboard Hot 100 e recebeu o carinho e amor dos jovens numa surpresa especial.

De acordo com um vídeo publicado pela própria cantora no Instagram, na terça-feira, dia 10 de dezembro, Monroe e Moroccan subiram ao palco e entregaram-lhe um grande ramos de flores durante o espetáculo em Raleigh, Carolina do Norte, na segunda-feira, 9 de dezembro.

