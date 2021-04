Com um discurso sem 'papas na língua' que caracteriza as suas publicações no Facebook, Maria Vieira partilhou na rede social duras críticas ao trabalho de Catarina Furtado durante uma emissão especial que a RTP fez a propósito da cerimónia dos Óscares.

"Acabei agora de saber através de um amigo (...) que durante o direto da Gala dos Óscares, na RTP, a Catarina Furtado se referiu ao ator Joaquin Phoenix como 'Joaquim Fónix'!", contextualiza.

"Foneticamente, o nome do referido ator seria pronunciado em inglês como 'Wakeen Phinix', mas a boa da Catarina, que já por diversas vezes provou ser uma «apresentadeira» com sérias dificuldades linguísticas, resolveu imitar o ZéZé Camarinha e, à boa maneira portuguesa, vai de lhe chamar 'Joaquim Fónix'!", acrescenta.

Publicação feita pela atriz na sua página de Facebook© Facebook - Maria Vieira

"Eu, ao contrário do que alguém possa pensar, nada tenho contra a Catarina Furtado, o que me deixa cada vez mais indignada é a constante e eterna premiação da incompetência, da falta de jeito e da falta de talento que perdura na sociedade portuguesa, sobretudo nas televisões que são pagas e subsidiadas com os dinheiros públicos", defende.

