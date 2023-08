Maria Vieira tornou-se uma voz muito crítica nas redes sociais nos últimos tempos, deixando duras publicações sobre diversas figuras públicas portuguesas, algumas das quais com quem trabalhou enquanto atriz.

No passado dia 30 de julho, Maria foi questionada por um cibernauta, no Twitter, sobre o motivo destas partilhas, com a atriz a não fugir à questão.

"Eu só «ataco» aqueles que antes me atacaram a mim, ao Chega e ao Dr. André Ventura. Sou perseguida e atacada desde 2016, quando, no Brasil, me assumi como uma mulher e uma atriz conservadora e de Direita e eu não costumo engolir em silêncio a raiva me despejam no dorso", justificou Maria Vieira.

Leia Também: Elma Aveiro diz que Maria Vieira está "completamente doente da cabeça"