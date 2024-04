Maria Vieira tem sido muito crítica em relação à TVI nos últimos anos, ainda que não deixe de estar atenta ao que se passa no canal de Queluz de Baixo.

Desta vez, a atriz recorreu ao X, antigo Twitter, para falar sobre a expulsão de Jacques Costa, que abandonou o 'Big Brother' por decisão da produção após ter-se recusado a nomear e de assim ter incumprido umas das regras do jogo.

"Soube agora que o travesti que a TVILIXO contratou para enfiar no esgoto televisivo do 'Big Brother' foi corrido. Ou seja, viram que a lacração LGBTEIRA não estava a resultar e vai daí sacrificaram o 'traveco'. Tá provado que o povo não gosta de 'rabinogouchas'", escreveu Maria Vieira, no que parece ser também uma indireta deixada a Manuel Luís Goucha.