O dia 13 de dezembro de 2020 ficará com certeza para sempre marcado na memória de Maria Vasconcelos. A antiga radialista e atual animadora do Canal Panda, com 'As Canções da Maria', descreveu uma angustiante situação por que passou.

"No fim de semana passado tivemos uma intoxicação por Monóxido de Carbono e não morremos por milagre", revela.

Maria conta que tudo aconteceu após ter trocado de caldeira e desta ter registado inúmeros problemas.

"Não morremos os 4 durante essa noite, porque a Manon não aguentou de dor de cabeça e desatou aos gritos às 4 e tal da manhã. Eu só consegui acordar ao fim de muitos gritos, sacudi o Xavier, que foi ver o que se passava. Caiu 5 vezes nas escadas e ficou no chão do quarto da Manon. Escavacou-se todo do lado esquerdo e fez uma lesão do joelho com muita dificuldade em andar. A Manon desceu aos trambolhões até ao chão do nosso quarto. Eu levantei-me, caí e já não saí do chão. Gritámos pela Mathilde que veio no mesmo estado e o Xavier lá conseguiu descer as escadas", acrescenta.

Mesmo com todas as dificuldades, Maria relata que na altura viu que tinha uma chamada não atendida de uma grande amiga e que foi assim que conseguiu pedir ajuda.

"Estamos todos bem. Felizes. Tenho mais um dia a comemorar, 13 de Dezembro – O Dia em que Sobrevivemos", completa.

Eis o relato completo.

Leia Também: Covid-19. Filha de Nicette Bruno diz que a mãe foi infetada por "parente"