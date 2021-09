Maria Seixas Correia, um dos rostos do famoso 'Cala-te Boca', da rádio MegaHits, está grávida do primeiro filho. A grande novidade foi anunciada esta terça-feira na sua conta oficial de Instagram.

"Tenho um bebé estrangeiro na barriga. Alguém me acuda", escreve a animadora de rádio e apresentadora do 'Curto Circuito', da SIC Radical, na legenda de um vídeo onde mostra o bebé através de uma ecografia.

Maria Seixas Correia casou-se em maio deste ano durante uma viagem às Maldivas. A identidade do marido e pai do bebé permanece no anonimato por opção da radialista.

