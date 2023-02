"Sabem que sinto que perdi a minha identidade desde que engravidei, primeiro virei só grávida e agora sou só mãe", foi desta forma que Maria Sampaio deu início a um sentido desabafo através do qual revela os seus mais profundos sentimentos sobre a fase em que se encontra desde que soube que ia concretizar o desejo de ser mãe.

"Acho que todas as mulheres têm esta crise de identidade. Por isso preciso tanto de voltar a ser eu. Ou melhor, encontrar este meu novo eu. Sabem do que falo?", questionou.

"A mim sinto que tem mais a ver com o tempo, e com objetivos. Tive mais de anos a ser a Maria que tentava ser mãe, com muita dor envolvida, depois nove meses a tentar que corresse tudo bem, com mil medos, agora a mãe com mil desafios, até o facto de ser a Valquíria durante tanto tempo, no meio deste tanto tempo todo, me é estranho", assumiu, referindo-se nesta última parte ao papel a que dá vida na novela 'Festa é Festa'.

"Depois há alturas que sinto que abdico de mim para ela, com amor, mas há outras que sinto mesmo que devia ter tempo para mim. E depois se fico sem ela também não estou bem. É lindo e desafiante, e difícil ao mesmo tempo. Quero muito desafios novos, mas também sei que vou ficar mal se não estiver com ela o tempo que ela merece. Enfim. Mas sem esses desafios novos também não ficarei bem. Ser mãe muda-nos para sempre. Para melhor, acho", completou.

Maria Sampaio, recorde-se, deu à luz a primeira filha, Caetana Luís, em outubro do ano passado. A bebé resulta do casamento com Gonçalo Cabral, tendo nascido depois de vários anos de tratamentos contra a infertelidade.

Leia Também: Maria Sampaio responde com humor a crítica de espectadora