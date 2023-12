Maria Sampaio contou nas redes sociais esta sexta-feira, dia 29 de dezembro, que tinha o sonho de fazer parte do leque de concorrentes da próxima edição do 'Dança com as Estrelas' e que, nesse sentido chegou até a esforçar-se para emagrecer.

"Como sabem, fiz dieta e emagreci quase 10 quilos, graças à vontade que tinha de entrar no 'Dança com as Estrelas'. Pensei: 'se eu quero entrar, tenho que me focar e tenho que perder peso'. Mas depois não me convidaram", relatou Maria.

De seguida, a artista acrescentou: "Ainda bem que não vou entrar neste porque depois tinha que dar a vitória e dançar muito mal para a Ana Malhoa ganhar e eu, se entrasse, era para ganhar, por isso ainda bem que eu não entrei".

Ouça na galeria estas declarações.

