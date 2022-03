Maria Sampaio fez parte do leque de comentadores que na noite de quarta-feira se mostraram chocados, no 'Extra do Big Brother Famosos', com as declarações de Mafalda Matos sobre o aborto.

"Até preferia não comentar este assunto porque deixa-me um bocadinho sensível, primeiro porque estou a fazer tratamentos para engravidar e estou numa fase hormonal", revelou a atriz, visivelmente emocionada.

"Uma coisa é nos dias que correm uma mulher ter direito ao aborto, poder fazê-lo e não ser presa, outra coisa é isto ser levado desta forma", lamenta Maria, que, tal como Cinha Jardim e Flávio Furtado, considera despropositada a forma "leviana" como Mafalda recordou o aborto que diz ter feito há alguns anos.

"Fazer um aborto não é um empoderamento, pelo contrário, é altamente traumático. Não aconselho as pessoas a levarem isto com esta ligeireza, leviandade até. Acho que é um mau exemplo lá para casa", explica, considerando até que "foi macabro ouvir" a concorrente do 'Big Brother Famosos' descrever a situação como um "mini parto".

Maria Sampaio, recorde-se, já tinha revelado anteriormente que tinha problemas de fertilidade e precisaria de recorrer a tratamentos para concretizar o desejo de ser mãe. A atriz é casada com o bailarino Gonçalo Cabral.

Reveja aqui as declarações da atriz.

