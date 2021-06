Mãe do pequeno Duarte e António, são vários os momentos no que diz respeito à maternidade que Maria Pitta Paixão faz questão de partilhar com quem a segue no Instagram. Sejam as imagens mais ternurentas em família ou curiosidades, a filha mais velha de Bibá Pitta mantém-se ativa no Instagram.

Ainda esta sexta-feira, Maria continuou a responder às perguntas que os seguidores lhe colocaram, nas stories do Instagram, e uma das muitas curiosidades era se tinha alcunhas para os filhos. Informação que não tardou em partilhar.

Como contou aos internautas, ao pequeno Duarte chamam-lhe "Dati ou Da". Já a António a alcunha é "Zeze".

Estando à espera de uma menina, Maria Pitta Paixão explicou também que a bebé "ainda não tem" nenhuma alcunha. Recorde-se que a pequena irá chamar-se Piedade.

Publicação de Maria Pitta Paixão© Instagram

