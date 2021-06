Maria Pitta Paixão colocou os seguidores à vontade para que lhe colocassem algumas questões através de uma ferramenta nas Instagram Stories e um dos temas que gerou curiosidade foi a relação que tem com o pai e com o padrasto.

Maria nasceu do primeiro casamento de Bibá Pitta, que atualmente é casada com Fernando Gouveia, mas conheceu o padrasto em criança, pelo que este se tornou uma figura de grande relevância na sua vida.

"Eu e o meu irmão a seguir a mim [Tomás] somos do primeiro casamento da minha mãe. Vivi desde muito nova com o meu padrasto (acho uma palavra horrível), que me educou e foi e é um pai para mim. Por isso, não temos todos o mesmo pai mas é como se tivéssemos. Sorte a minha que tenho mais que um pai", esclareceu.

Mais à frente, um internauta questionou-a se mantém uma relação com o pai biológico e, sem se alongar, Maria Pitta Paixão afirmou que sim.

Bibá Pitta e Fernando Gouveia estão juntos há mais de 20 anos e têm três filhos em comum: Salvador, Madalena e Dinis.

