Esta quarta-feira foi dia de compromissos profissionais para Madalena Pitta, uma das filhas de Bibá Pitta. Aos 23 anos, a jovem abraçou um novo desafio na área da moda e não podia ter deixado a mãe mais orgulhosa.

Como a socialite destacou nas redes sociais, a filha foi convidada a protagonizar mais uma sessão fotográfica e a mãe babada não resistiu em partilhar um pouco dos bastidores nas redes sociais.

"Aí está a nossa diva a ser maquilhada para mais uma sessão fotográfica", começou por dizer na legenda de um vídeo.

Na mesma mensagem, Bibá Pitta falou ainda do facto da filha ter nascido com síndrome de down e da sua condição não ser um impedimento para que realize os seus sonhos.

"A diferença existe? Sim, ela existe, mas não importa nada porque nenhum de nós é igual e essa capacidade de dar oportunidades e acreditar nos outros, sejam eles diferentes ou não, é que faz toda a diferença", afirmou.

Leia Também: Após apresentar afilhada, Maria Pitta "esclarece que continua grávida"