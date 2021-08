Maria Pitta Paixão revelou esta quarta-feira, dia 25, uma novidade aos seguidores. A filha mais velha de Bibá Pitta aventurou-se no universo da escrita e acaba de lançar o seu primeiro livro, 'Meu querido bebé. Uma carta de amor', dedicado às crianças.

"Uma das minhas melhores amigas desde sempre que me dizia que um dia eu tinha que escrever um livro porque se ria com as coisas que escrevia por serem verdadeiras e literais. Eu sempre lhe disse que ela devia era estar maluca e que nunca me exporia a tal coisa", confessou.

Contudo, a vida trocou-lhe as voltas e a "oportunidade caiu-lhe no colo", como explicou. "E não caiu num dia qualquer, foi especial porque foi no dia em que escrevi um texto para a minha avó a contar que ia ter uma filha com o nome dela. O universo não falha e é muito intrigante", acrescentou.

Sobre o teor do livro, Maria Pitta Paixão adiantou: "O livro é uma história de amor, escrita para filhos que vão nascer e que põe de lado preconceitos por falar em 'família' num contexto abrangente e pouco convencional, que se adapta à realidade de todas, sejam elas como forem".

Antes de terminar, referiu que 'Meu querido bebé. Uma carta de amor' já está em pré-venda, disponível através do e-mail 1313pub@gmail.com.

Maria, recorde-se, é mãe de dois meninos - Duarte e António - e está grávida pela terceira vez, a aguardar a chegada de uma menina.

Leia Também: Bibá Pitta surpreendida com retrato antigo: "Como o tempo passa"