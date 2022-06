Sempre foi fã de festivais? Quais os concertos que mais quer ver neste primeiro fim de semana?

Sempre adorei festivais e finalmente voltaram! Quero muito ver Ivete [Sangalo], Muse e Black Eyed Peas.

Para além do Family Tour, o Rock in Rio tem áreas de descanso para as famílias e menus infantis no seu food court. Considera importante que festivais desta dimensão tenham roteiros e espaços direcionados para as famílias?

Acho super importante até porque acredito que, para muita gente, a única opção que têm de ir a um festival é levando os filhos. E é preciso, num festival desta dimensão, que as crianças se sintam seguras e confortáveis e os pais também.

Tendo em conta que este é um festival familiar, gostava de, futuramente, trazer os seus filhos?

Quero muito ir com os meus filhos a festivais mas prefiro que cresçam mais um bocadinho. Nesta fase, com eles tão pequeninos, tenho a certeza que não me iria divertir muito nem aproveitar com eles o que acho que vai ser giro daqui a uns tempos.

Apesar de ainda serem pequenos, a música é uma componente importante na vida deles?

Cá em casa a música faz parte da nossa vida! Da minha sempre fez desde miúda. E tem graça porque o meu filho mais velho, hoje em dia, já me pede músicas que quer ouvir.

Acha essencial os pais terem momentos a dois?

Acho que é importantíssimo haver momentos a dois e é uma coisa que se deve valorizar! Costumo dizer que o casamento já lá estava antes dos filhos e que também tem que ser estimado.

Para além do seu envolvimento na dinâmica familiar, acredita que os avós são elementos de suporte fundamentais em alturas como estas, libertando os pais para alguns momentos de lazer?

Acredito que sim. Tanto os avós como quem nos consegue ajudar são um suporte fundamental para podermos ter estes momentos a dois. É muito importante ter uma rede de apoio e não ter medo de pedir ajuda.