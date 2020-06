Maria Pitta juntou-se à marca de colchões Emma para numa parceria solidária ajudarem a associação Apoio à Vida.

"Escolhi a Apoio à Vida porque, nesta fase em que estou com um bebé de um mês, não consigo deixar de pensar nas mulheres que estão a passar por uma gravidez ou que estão sozinhas com bebés pequenos e que precisam de ajuda. Nesta fase da gravidez e do pós-parto é muito importante ter um colchão em condições e dormir bem. Fico muito feliz por ter ajudado estas famílias", explicou Maria Pitta em declarações enviadas à imprensa através de comunicado.

Para além da doação feita à instituição Apoio à Vida, a Emma também ofereceu colchões à Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Campo Maior e ao Centro Social e Cultural de Santo Aleixo, somando um total de 30 colchões doados.

