Maria João Bastos foi a recente convidada do 'Cara Podre', da RFM, e respondeu às perguntas Joana Cruz e Rodrigo Gomes. Entre as várias questões sobre as suas relações amorosas, a atriz revelou também qual o seu crush nacional e internacional.

"Eu diria o Christian Bale. Adoro-o como ator e acho-o super charmoso. Nacional, o António Zambujo. Não o conheço muito bem, mas gosto muito dele. Também enquanto artista, e acho charmoso também", disse.

De referir que os locutores também quiseram saber o que é preciso para ser namorado de Maria João Bastos. "Há duas coisas a que dou muito valor, que é a honestidade e a frontalidade. A partir do momento em que isso existir numa relação, tudo o resto depois funciona facilmente", respondeu.

Além disso, entre as muitas curiosidades, recordou também os rumores do suposto casamento em Miami e um episódio caricato que viveu com um fã.

