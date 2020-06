Esta quinta-feira, dia 18, está de parabéns uma das atrizes mais acarinhadas do panorama nacional: Maria João Bastos celebra 45 primaveras.

Como mostrou nas redes sociais, os festejos começaram ainda antes da meia noite, com uma reunião com amigos em Lisboa. Quando o relógio bateu as 00h00, cantaram-se os parabéns, partiu-se o bolo e brindou-se à vida.

Na festa da atriz marcaram presença figuras públicas como Iva Domingues e Paula Lobo Antunes.

Leia Também: Courteney Cox celebra 56.º aniversário com vídeo em biquíni